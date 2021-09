Di Maio | ' Impossibile riconoscere il governo terrorista dei talebani | ma'

(Di domenica 26 settembre 2021) Chissà se Conte riuscirà a convincere anche lui, dopo che qualche settimana fa l'ex premier aveva aperto a un dialogo proprio con i, mentre per Disembra non esserci alcun margine di ...

Advertising

araccontarlo : - domenicoabate4 : Afghanistan, Luigi Di Maio: 'Impossibile riconoscere il governo dei talebani' - Armandoann4 : RT @Adnkronos: #Afghanistan, Di Maio: “Diritti umani violati, impossibile riconoscere il governo dei talebani”. - RosaBagnoli : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Maio Impossibile

...nell'ombra di DiTorna il tema dell'Aghanistan. 'Come Italia abbiamo presieduto il G20 dei ministri degli Esteri sull'Afghanistan. Il riconoscimento di questo governo di talebani è, ...... mentre per Disembra non esserci alcun margine di apertura. 'Nulla è semplice, ma il riconoscimento di questo governo dei talebani è, perché ci sono 17 terroristi tra i ministri, ma ...“Nulla è semplice, ma il riconoscimento di questo governo dei talebani è impossibile, perché ci sono 17 terroristi tra i ministri, ma possiamo lavorarci perché in quel Paese ci sono le organizzazioni ...Il ministro degli Esteri: "Nelle prossime settimane sarà individuata una data per il G20 straordinario sull’Afghanistan" ...