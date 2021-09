Di Maio “Export in Italia +22,8%, superiore a Germania e Francia” (Di domenica 26 settembre 2021) MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) – “Nei primi sette mesi dell’anno abbiamo assistito ad un boom per le esportazioni di prodotti Italiani. Ne abbiamo discusso oggi a Marsala, durante gli Stati Generali dell’Export”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che spiega: “In valori assoluti, l’Export dei primi sette mesi del 2021 equivale a circa 300 miliardi di euro e supera non solo i 244 miliardi dello stesso periodo del 2020, ma anche i 286 miliardi dei primi sette mesi del 2019, l’anno d’oro dell’Export Italiano. L’Italia sta facendo meglio anche rispetto ai principali partner europei. L’aumento delle esportazioni Italiane nel primo semestre del 2021 (+22,8%) è stato infatti superiore all’incremento di Germania e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 settembre 2021) MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) – “Nei primi sette mesi dell’anno abbiamo assistito ad un boom per le esportazioni di prodottini. Ne abbiamo discusso oggi a Marsala, durante gli Stati Generali dell’”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di, che spiega: “In valori assoluti, l’dei primi sette mesi del 2021 equivale a circa 300 miliardi di euro e supera non solo i 244 miliardi dello stesso periodo del 2020, ma anche i 286 miliardi dei primi sette mesi del 2019, l’anno d’oro dell’no. L’sta facendo meglio anche rispetto ai principali partner europei. L’aumento delle esportazionine nel primo semestre del 2021 (+22,8%) è stato infattiall’incremento die ...

