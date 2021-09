Devoto-Oli 2021 | ecco come cambiano «uomo» e «donna» nel vocabolario

(Di domenica 26 settembre 2021) L’anno scorso gran parte delle innovazioni del Devoto-Oli hanno riguardato la pandemia. Da questo termine a tamponare passando per droplet e mascherina. Ce ne sono anche quest’anno, ma l’edizione 2022 del vocabolario cambia soprattutto i termini che riguardano il genere e rivede in particolare le definizioni di «uomo» e «donna». Sono questioni sociali a entrare nel dizionario, parole legate a sostenibilità, inclusione e parità di genere.

"Credo nessuno vada a guardare su un dizionario le definizioni di Uomo o di Donna", ha commentato Luca Serianni linguista che, assieme a Maurizio Trifone, ha guidato il rinnovamento del vocabolario che ha nella sua nuova versione ha riscritto i lemmi "uomo" e "donna". Il risultato la dice lunga sull'evoluzione dei tempi. Nel Nuovo Devoto-Oli 2022 (Le Monnier, versione digitale, disponibile come sito web e come applicazione iOS e Andorid), si risentivano dei cambiamenti avvenuti nella nostra cultura e società.