Destro? Dettaglio sconcertante: cos'aveva in mano prima di fare gol al Verona. Beccato | Guarda (Di domenica 26 settembre 2021) Poteva essere l'eroe della serata, Mattia Destro. Due gol, il secondo stupendo all'85', a firmare la rimonta del Genoa sul Verona da 0-2 a 3-2. Marassi è una bolgia, ma la rete di Kalinic allo scadere regala ai veneti il clamoroso 3-3 finale. Restano le gesta del bomber ex Roma e Milan, protagonista anche per un altro particolare: ha segnato tenendo ancora in mano una bottiglietta d'acqua con cui si stava dissetando. E la foto, rilanciata sui social anche dalla seguitissima pagina Facebook Chiamarsi bomber, è diventata virale. Nella prima del "nuovo" Genoa americano di 777 Partners, il Grifone sogna un'incredibile rimonta in otto minuti, ma viene riacciuffato. Bastano otto minuti a Simeone per aprire le danze e ripagare la fiducia del mister per una maglia da titolare. Ilic inventa, Faraoni pennella ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Poteva essere l'eroe della serata, Mattia. Due gol, il secondo stupendo all'85', a firmare la rimonta del Genoa sulda 0-2 a 3-2. Marassi è una bolgia, ma la rete di Kalinic allo scadere regala ai veneti il clamoroso 3-3 finale. Restano le gesta del bomber ex Roma e Milan, protagonista anche per un altro particolare: ha segnato tenendo ancora inuna bottiglietta d'acqua con cui si stava dissetando. E la foto, rilanciata sui social anche dalla seguitissima pagina Facebook Chiamarsi bomber, è diventata virale. Nelladel "nuovo" Genoa americano di 777 Partners, il Grifone sogna un'incredibile rimonta in otto minuti, ma viene riacciuffato. Bastano otto minuti a Simeone per aprire le danze e ripagare la fiducia del mister per una maglia da titolare. Ilic inventa, Faraoni pennella ...

