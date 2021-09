“Derby sensazione particolare”: le parole di Sarri dopo la vittoria con la Roma! (Di domenica 26 settembre 2021) dopo la vittoria per 3-2 nel Derby Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa. Alla domanda “Può essere la grande svolta?“. Il tecnico ha risposto: “Intanto prendiamoci la soddisfazione di aver vinto il Derby. É stata una partita spettacolare, abbiamo fatto un’ottima prestazione anche dal punto di vista tecnico. Sotto l’aspetto tecnico abbiamo sempre fatto bene. Le prossime partite saranno degli esami di maturità: applicarsi ed essere determinati nel Derby è facile“. La conferenza è poi proseguita con la domanda “Come è riuscito a cambiare la squadra in pochi giorni?“. Maurizio Sarri ha risposto: “Il dato dei passaggi è migliorato sensibilmente. Era quello che ci è mancato nelle altre uscite. Oggi siamo stati bravi anche a uscire palla al piede“. Al ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 settembre 2021)laper 3-2 nelMaurizioha parlato in conferenza stampa. Alla domanda “Può essere la grande svolta?“. Il tecnico ha risposto: “Intanto prendiamoci la soddisfazione di aver vinto il. É stata una partita spettacolare, abbiamo fatto un’ottima prestazione anche dal punto di vista tecnico. Sotto l’aspetto tecnico abbiamo sempre fatto bene. Le prossime partite saranno degli esami di maturità: applicarsi ed essere determinati nelè facile“. La conferenza è poi proseguita con la domanda “Come è riuscito a cambiare la squadra in pochi giorni?“. Maurizioha risposto: “Il dato dei passaggi è migliorato sensibilmente. Era quello che ci è mancato nelle altre uscite. Oggi siamo stati bravi anche a uscire palla al piede“. Al ...

