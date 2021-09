Deraglia il treno Seattle - Chicago | 3 morti e decine di feriti

Advertising

Agenzia_Ansa : Un treno della linea ad alta velocità che viaggiava tra Chicago e Seattle è deragliato mentre attraversava nello st… - Corriere : Deraglia treno dell’alta velocità tra Chicago e Seattle, tre le vittime - RaiNews : Almeno tre persone sono rimaste uccise e molte altre ferite nel deragliamento di un treno nello stato americano del… - Ticinonline : Deraglia l'alta velocità: tre morti nel Montana - BinaryOptionEU : RT '#Usa, deraglia treno Seattle-Chicago in #Montana: almeno 3 morti. -

Sul convoglio viaggiavano 141 passeggeri e 16 membri dell'equipaggio. L'incidente nel Montana vicino a Joplin, una piccola città al confine con il ...IlEmpire Builder dell'Amtrak in viaggio tra Seattle e Chicago è deragliato intorno alle 16 ora locale. A bordo c'erano circa 147 passeggeri e 13 membri dell'equipaggio, ha riferito l'ufficio ...Un treno della linea ad alta velocità che viaggiava tra Chicago e Seattle è deragliato sabato pomeriggio intorno alle 16 (la mezzanotte in Svizzera) mentre attraversava nello Stato del Montana, nei ...