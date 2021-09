Dennis Fantina a Tale e Quale Show | la frecciatina a Maria De Filippi

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 26 settembre 2021)è noto per essere stato il primo vincitore di Amici quando si chiamava “Saranno famosi” e ha conosciutoDevent’anni fa. Il cantante è tornato alla ribalta per la partecipazione acondotto da Carlo Conti e durante la puntata di ieri sera si è tolto qualche sassolino dalla scarpa facendo quella che per molti è unaalla moglie di Maurizio Costanzo.Ieri il cantante vestiva i panni di Claudio Baglioni, mentre in giuria il comico e imitatore Enzo De Lucia fingeva di essere la conduttrice di Amici. Una scelta azzeccata dal momento che in programma c’era anche l’imitazione di ...