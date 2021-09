Dean Berta Vinales, morto a 15 anni il pilota della SuperSport 300 (Di domenica 26 settembre 2021) Dean Berta Vinales è caduto al terzultimo giro ed è stato gravemente ferito dagli altri piloti Annullato anche il volo dell’elisoccorso Dean Berta Vinales (foto Facebook)Sabato tragico a Jerez dove sono state annullate le gare della Superbike e della SuperSport 600 a seguito del grave incidente che ha visto convolti quattro piloti durante la Gara 1 della SuperSport 300. Dean Berta Vinales, 15enne e cugino di Maverick pilota MotoGP con Aprilia, è rimasto vittima per le conseguenze dell’incidente avvenuto in curva due all’undicesimo giro. Gli altri coinvolti sono stati Alejandro Carrion della Kawasaki GP ... Leggi su ck12 (Di domenica 26 settembre 2021)è caduto al terzultimo giro ed è stato gravemente ferito dagli altri piloti Annullato anche il volo dell’elisoccorso(foto Facebook)Sabato tragico a Jerez dove sono state annullate le gareSuperbike e600 a seguito del grave incidente che ha visto convolti quattro piloti durante la Gara 1300., 15enne e cugino di MaverickMotoGP con Aprilia, è rimasto vittima per le conseguenze dell’incidente avvenuto in curva due all’undicesimo giro. Gli altri coinvolti sono stati Alejandro CarrionKawasaki GP ...

Advertising

SkySportMotoGP : É morto Dean Berta Vinales, pilota SSP300 Il cugino di Maverick Vinales aveva solo 15 anni - fanpage : Dean Berta Vinales non ce l'ha fatta, aveva solo 15 anni. Ciao, campione - SkySportMotoGP : ULTIM'ORA INCIDENTE A DEAN BERTA VINALES IN SUPERSPORT 300 IL GIOVANE PILOTA IN OSPEDALE, ANNULLATA RACE 1 SUPERBIKE - motorboxcom : #WorldSBK Nella tristezza generale a causa della scomparsa di Dean Berta #Vinales, la #Superbike va avanti, con la… - SoniaOranges : Dean Berta Viñales, morto perché travolto dai rivali. L’accusa: «Troppi piloti in gara» -