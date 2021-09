DAZN o Sky? Dove vedere Juventus, Napoli e il derby tra Lazio e Roma (Di domenica 26 settembre 2021) Sky o DAZN? La sesta giornata di Serie A è già cominciata e questa domenica ad aprire le danze ci sarà la Juventus contro la Sampdoria alle 12:30. Alle 18 il appuntamento con il derby tra Lazio e Roma. E, nel posticipo, il Cagliari farà visita al Napoli capolista alle 20:45. Ecco Dove seguire tutte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 26 settembre 2021)? La sesta giornata di Serie A è già cominciata e questa domenica ad aprire le danze ci sarà lacontro la Sampdoria alle 12:30. Alle 18 il appuntamento con iltra. E, nel posticipo, il Cagliari farà visita alcapolista alle 20:45. Eccoseguire tutte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

OfficialSSLazio : ?? ???????????????? ?? ?? Primo turno infrasettimanale di @SerieA: appuntamento questa sera a Torino! Per vedere la partita… - glooit : Partite Serie A in TV oggi e stasera su Sky e DAZN: in campo Juve-Sampdoria, orari e calendario leggi su Gloo… - FabioZadig : RT @UgoTommasino: @DAZN_IT Insieme a @TIM_Official state truffando tutti gli appassionati di calcio......e la @SerieA non può più far finta… - zazoomblog : Serie A sesta giornata: ecco dove vedere le partite di oggi in tv e streaming su Sky e Dazn. IL CALENDARIO COMPLETO… - glooit : Juventus-Sampdoria dove vederla in TV su Sky o DAZN: streaming e formazioni leggi su Gloo -