Dazn: il metodo educativo da socialismo reale di De Laurentiis piacerà anche agli sponsor? (Di domenica 26 settembre 2021) Grottesche. Non c’è altro termine per commentare le dichiarazioni di De Laurentiis su Dazn. Roba da stato libero di bananas. Il sacrificio in nome del progresso del Paese, sacrificio ovviamente lautamente pagato alla Lega Serie A e ai club. Il presidente del Napoli ha rilasciato quelle dichiarazioni in un discorso a ruota libera in un istituto romano, senza giornalisti. Forse nei prossimi giorni correggerà il tiro. Vedremo. Questa vicenda è diventata noiosa. Ma, probabilmente, la stessa Lega Serie A sta commettendo un errore continuando a focalizzarsi sui consumatori. L’utente alla fine sceglie, a detta di Tim ha già scelto: Tim si aspettava il triplo degli abbonati. Forse la Lega Serie A dovrebbe preoccuparsi degli sponsor. Al mercato, al business, le panzane sul sacrificio da fare in nome del sistema Paese, fanno il solletico. Come ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 settembre 2021) Grottesche. Non c’è altro termine per commentare le dichiarazioni di Desu. Roba da stato libero di bananas. Il sacrificio in nome del progresso del Paese, sacrificio ovviamente lautamente pagato alla Lega Serie A e ai club. Il presidente del Napoli ha rilasciato quelle dichiarazioni in un discorso a ruota libera in un istituto romano, senza giornalisti. Forse nei prossimi giorni correggerà il tiro. Vedremo. Questa vicenda è diventata noiosa. Ma, probabilmente, la stessa Lega Serie A sta commettendo un errore continuando a focalizzarsi sui consumatori. L’utente alla fine sceglie, a detta di Tim ha già scelto: Tim si aspettava il triplo degli abbonati. Forse la Lega Serie A dovrebbe preoccuparsi degli. Al mercato, al business, le panzane sul sacrificio da fare in nome del sistema Paese, fanno il solletico. Come ...

