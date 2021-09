Dayane Mello molestata in diretta su A Fazenda? Nego De Borel squalificato: 'Per lei assistenza psicologica' (Di domenica 26 settembre 2021) Finalmente squalificato dao ' A Fazenda ' Nego Do Borel , il concorrente . A dare la notizia proprio il canale su cui viene trasmesso il reality, Record tv, mentre il cantante ha promesso di voler ... Leggi su leggo (Di domenica 26 settembre 2021) Finalmentedao ' ADo, il concorrente . A dare la notizia proprio il canale su cui viene trasmesso il reality, Record tv, mentre il cantante ha promesso di voler ...

fanpage : 'estupro na fazenda', recitano i video che stanno circolando sui social in queste ore. Arriva il messaggio di Giuli… - __xrainberry : RT @puffamenta: TW: STUPRO da quel che ho capito dayane mello sta partecipando ad una specie di grande fratello in brasile e LA SETTIMANA… - forapurpleworld : RT @puffamenta: TW: STUPRO da quel che ho capito dayane mello sta partecipando ad una specie di grande fratello in brasile e LA SETTIMANA… - hiddlebitchy : RT @fracalmaquelbro: tw // molestie sessuali la situazione di dayane mello sta venendo evitata da giorni quindi mi sembra giusto parlarne,… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Dayane Mello molestata in diretta su A Fazenda? Nego De Borel squalificato: «Per lei assistenza psicologica» -