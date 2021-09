Davide Cassani chiude la sua era senza un Mondiale, ma con altri successi. E da domani? Attesa per il nuovo CT (Di domenica 26 settembre 2021) Oggi si è conclusa l’epopea da CT di Davide Cassani. Dopo 8 anni alla guida della Nazionale Italiana di ciclismo, termina l’avventura dell’apprezzato tecnico romagnolo. I Mondiali 2021, andati in scena oggi nelle Fiandre, hanno rappresentato l’evento conclusivo della carriera del 60enne, che guida l’ammiraglia dal 28 gennaio 2014, quando venne nominato dal Presidente Renato Di Rocco per succedere a Paolo Bettini. Quasi otto anni fa si aprì il terzo tempo della carriera di Davide Cassani, in passato ciclista professionista e successivamente telecronista in Rai: aveva coronato un sogno e, onestamente, ha dato davvero l’anima per il bene del ciclismo italiano. Questo è un dato di fatto e il suo lavoro va apprezzato: ha contribuito a riportare in auge la pista, ha alimentato il movimento giovanile (ridando ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Oggi si è conclusa l’epopea da CT di. Dopo 8 anni alla guida della Nazionale Italiana di ciclismo, termina l’avventura dell’apprezzato tecnico romagnolo. I Mondiali 2021, andati in scena oggi nelle Fiandre, hanno rappresentato l’evento conclusivo della carriera del 60enne, che guida l’ammiraglia dal 28 gennaio 2014, quando venne nominato dal Presidente Renato Di Rocco per succedere a Paolo Bettini. Quasi otto anni fa si aprì il terzo tempo della carriera di, in passato ciclista professionista evamente telecronista in Rai: aveva coronato un sogno e, onestamente, ha dato davvero l’anima per il bene del ciclismo italiano. Questo è un dato di fatto e il suo lavoro va apprezzato: ha contribuito a riportare in auge la pista, ha alimentato il movimento giovanile (ridando ...

