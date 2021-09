DA GRANDE, ULTIMA PUNTATA: CATTELAN CERCA IL RISCATTO CON TANTI OSPITI, MUSICA E IMPROVVISAZIONI (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo il dato sorprendente in negativo di domenica scorsa (appena 2,4 milioni con il 12,7%), complice anche la finale dell’Eurovolley che ha sottratto pubblico, Alessandro CATTELAN conduce la seconda e ULTIMA PUNTATA del suo show Da GRANDE, questa sera alle 21.25 su Rai1. CATTELAN accoglie due uomini d’oro, i campioni olimpici di Tokio Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi ma sono TANTI gli OSPITI attesi negli studi di Milano. Come Raoul Bova, impegnato nelle riprese di Don Matteo, Lillo e Serena Rossi. Oltre a loro, tornerà a Da Grannde Elodie con una performance speciale e ci saranno Sangiovanni, uno dei nuovi protagonisti del panorama MUSICAle italiano, e Benji e Bella Thorne con il racconto del loro debutto al cinema. Alessandro ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo il dato sorprendente in negativo di domenica scorsa (appena 2,4 milioni con il 12,7%), complice anche la finale dell’Eurovolley che ha sottratto pubblico, Alessandroconduce la seconda edel suo show Da, questa sera alle 21.25 su Rai1.accoglie due uomini d’oro, i campioni olimpici di Tokio Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi ma sonogliattesi negli studi di Milano. Come Raoul Bova, impegnato nelle riprese di Don Matteo, Lillo e Serena Rossi. Oltre a loro, tornerà a Da Grannde Elodie con una performance speciale e ci saranno Sangiovanni, uno dei nuovi protagonisti del panoramale italiano, e Benji e Bella Thorne con il racconto del loro debutto al cinema. Alessandro ...

