Da Grande potere nascono grandi responsabilità (Di domenica 26 settembre 2021) Da Grande Potrebbe sembrare Icaro, che si scottò avvicinandosi troppo al sole. Ma se fosse un personaggio mitologico, Alessandro Cattelan sarebbe Narciso. Almeno guardando la prima puntata di Da Grande dove un incredibile gioco degli equivoci fa da sfondo al trionfo dell'autoreferenziale e dell'egoriferito. Se le (auto)celebrazioni non si perdonano neanche ai big, Cattelan se ne infischia e fa un doppio salto carpiato: debutta in Grande a Viale Mazzini e mette tutto se stesso al centro della scena, condannandosi inevitabilmente all'insuccesso. I motivi del sonoro tonfo non sono tanto riconducibili alla mancata notorietà ma al fatto di aver imbastito un one man show sul conduttore, poco centrato sul tema Da Grande e partendo da E Poi C'è Cattelan. Un modello, peraltro, che già su Sky non aveva fatto faville che solo ...

Da Grande potere nascono grandi responsabilità DavideMaggio.it Da Grande potere nascono grandi responsabilità Se le (auto)celebrazioni non si perdonano neanche ai big, Cattelan se ne infischia e fa un doppio salto carpiato: debutta in grande a Viale Mazzini e mette tutto se stesso al centro della scena, conda ...

