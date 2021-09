Covid | smantellata negli Usa una commissione che indagava sulle origini del virus

Leggi su open.online

(Di domenica 26 settembre 2021) È stata congedata, improvvisamente, la task force di scienziati statunitense che stava studiando le possibilidel Sars-CoV-2. Una questione di opportunità avrebbe spinto il professore della Columbia University, Jeffrey Sachs, a dismettere la, in favore di una più ampia ricerca sulla biosicurezza. Il motivo? Secondo Sachs, i legami della task force con l’ente no-profit americano EcoHealth Alliance, che ha lavorato anche con il Wuhan Institute of Virology, hanno rischiato di far percepire il lavoro del team come di parte. Lo riporta il Wall Street Journal. EcoHealth Alliance, onlus newyorkese, è stata messa sotto accusa da alcuni scienziati e membri del congresso americano per aver impiegato risorse economiche statunitensi in un programma di studi sui Coronadi pipistrello. Programma portato avanti proprio in ...