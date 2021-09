Covid oggi Lombardia, 304 contagi e 10 morti: bollettino (Di domenica 26 settembre 2021) Sono 304 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 26 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione.. I morti sono stati 10, per un totale dall’inizio della pandemia di 34.022 deceduti. I tamponi effettuati, secondo i dati diffusi dalla Protezione civile, sono stati 54.810. Nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 61 persone, cinque in più di ieri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 26 settembre 2021) Sono 304 ida coronavirus in, 26 settembre 2021, secondo numeri e datideldella regione.. Isono stati 10, per un totale dall’inizio della pandemia di 34.022 deceduti. I tamponi effettuati, secondo i dati diffusi dalla Protezione civile, sono stati 54.810. Nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 61 persone, cinque in più di ieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

