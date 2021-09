Covid oggi Lombardia, 304 contagi e 10 morti: bollettino (Di domenica 26 settembre 2021) Sono 304 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 26 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione.. I morti sono stati 10, per un totale dall’inizio della pandemia di 34.022 deceduti. I tamponi effettuati, secondo i dati diffusi dalla Protezione civile, sono stati 54.810. Nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 61 persone, cinque in più di ieri. In provincia di Milano sono 110 i nuovi casi. A Brescia sono 35, a Varese 7, a Monza Brianza 31, a Como 27, a Bergamo 21, a Pavia 14, a Mantova 7, a Cremona 12, a Lecco 9, a Lodi 11 e a Sondrio 5. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 settembre 2021) Sono 304 ida coronavirus in, 26 settembre 2021, secondo numeri e datideldella regione.. Isono stati 10, per un totale dall’inizio della pandemia di 34.022 deceduti. I tamponi effettuati, secondo i dati diffusi dalla Protezione civile, sono stati 54.810. Nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 61 persone, cinque in più di ieri. In provincia di Milano sono 110 i nuovi casi. A Brescia sono 35, a Varese 7, a Monza Brianza 31, a Como 27, a Bergamo 21, a Pavia 14, a Mantova 7, a Cremona 12, a Lecco 9, a Lodi 11 e a Sondrio 5. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

