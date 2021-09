Covid oggi Lazio, 272 contagi e 6 morti. A Roma 126 nuovi casi (Di domenica 26 settembre 2021) Sono 272 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 26 settembre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 6 morti di Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati 6.948 tamponi molecolari e 10.355 antigenici con un tasso di positività all’1,5%. Sono 392 i ricoverati, 4 in meno, 58 le terapie intensive (+3) e 343 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,5%. I casi a Roma città sono a quota 126. Questi i dati in dettaglio. Ci sono stati 38 nuovi casi nella Asl Roma 1 e 3 decessi. Nella Asl Roma 2 71 nuovi casi. Nella Asl Roma 3 ci sono stati 17 nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 settembre 2021) Sono 272 ida Coronavirus26 settembre nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 6di Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati 6.948 tamponi molecolari e 10.355 antigenici con un tasso di positività all’1,5%. Sono 392 i ricoverati, 4 in meno, 58 le terapie intensive (+3) e 343 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,5%. Icittà sono a quota 126. Questi i dati in dettaglio. Ci sono stati 38nella Asl1 e 3 decessi. Nella Asl2 71. Nella Asl3 ci sono stati 17...

