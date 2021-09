Covid oggi Italia, bollettini Protezione Civile e numeri contagi regioni (Di domenica 26 settembre 2021) Il bollettino dati Covid Italia di oggi, domenica 26 settembre 2021, con numeri e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. Dati e notizie da Lombardia e Emilia Romagna, Campania e Lazio, Puglia e Toscana. Solo la Sicilia in zona gialla, con regole diverse per arginare i contagi. I numeri nelle regioni e nelle città: da Milano a Roma, da Napoli a Palermo. Sono 263 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 26 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid nel bollettino della regione. Da ieri, registrati 7 morti. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 settembre 2021) Il bollettino datidi, domenica 26 settembre 2021, cone news della– regione per regione – su, ricoveri, morti. Dati e notizie da Lombardia e Emilia Romagna, Campania e Lazio, Puglia e Toscana. Solo la Sicilia in zona gialla, con regole diverse per arginare i. Inellee nelle città: da Milano a Roma, da Napoli a Palermo. Sono 263 ida coronavirus in Toscana, 26 settembre 2021, secondoe datinel bollettino della regione. Da ieri, registrati 7 morti. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% ...

