Covid oggi Italia, 3.099 contagi e 44 morti: bollettino 26 settembre (Di domenica 26 settembre 2021) Sono 3.099 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 26 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile. Registrati altri 44 morti. Da ieri sono stati processati 276.221 tamponi con un tasso positività all'1,1%. I ricoverati sono 3.435, 62 in meno da ieri. Le terapie intensive occupate sono 483, 2 in più rispetto a ieri. I DATI DELLE REGIONI VENETO – Sono 316 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 26 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid nel bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore si registrano due decessi. Eseguiti 11.135 tamponi molecolare e 32.372 test antigenici. Le persone attualmente positive e in ...

