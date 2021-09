Covid oggi Fvg | 56 contagi | bollettino 26 settembre

(Di domenica 26 settembre 2021) (Adnkronos) - Sono 56 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 262021, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, su 2.841 tamponi molecolari sono stati rilevati 54 nuovicon una percentuale di positività del 1,9%. Sono inoltre 5877 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2 casi (0,03 %). Restano 9 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti in altri reparti scendono a 40. I decessi complessivamente ammontano a 3.817. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 113.493 persone con la seguente suddivisione territoriale: 23.034 a Trieste, 52.448 a Udine, 22.800 a Pordenone, 13.626 a Gorizia e 1.585 da fuori ...

Advertising

SkyTG24 : In Norvegia da oggi sarà possibile stringersi la mano, i locali notturni potranno riaprire e i ristoranti tornare a… - robersperanza : Le farmacie sono un presidio sul territorio imprescindibile per il SSN. Lo stanno dimostrando anche nella lotta al… - Adnkronos : #ISS, Brusaferro: “Curva pandemica Covid decresce tranne sotto i 9 anni”. - Marilenapas : RT @SkyTG24: #Covid, news. I chirurghi: nel 2020 rinviati 400mila interventi a causa del Covid. DIRETTA - infoitinterno : Covid oggi Italia, 3.099 contagi e 44 morti: bollettino 26 settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

AGI -in Italia 3.099 nuovi casi, in calo rispetto a ieri quando si erano attestati a 3.525. Giù anche i decessi: 44 in luogo dei 50 del giorno prima . Sostanzialmente stabile il tasso di ...***Iscriviti alla newsletter sulDati ancora stabili ma in leggera crescita per quel che riguarda il contagioin Piemonte . L'unità di crisi della Regione Piemonte registra145 nuovi ...Registrati 3.099 nuovi casi di coronavirus a fronte di 276.221 tamponi effettuati, tasso di positività all'1,1%. Guariti 3.385 pazienti."Mi sembra che il tecnico del Napoli non si nasconda e non l'abbia fatto nemmeno prima dell'inizio del campionato".