Covid oggi Basilicata, 14 contagi e un morto: bollettino 26 settembre (Di domenica 26 settembre 2021) Sono 14 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 26 settembre in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto che viveva a Palazzo San Gervasio. I lucani guariti o negativizzati sono 43 nelle ultime 24 ore. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 42 di cui 3 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.173. Per la vaccinazione, sono state effettuate 2.815 somministrazioni ieri. Finora 419.162 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (75,8 per cento) mentre 370.964 hanno completato il ciclo vaccinale (67,1 per cento), per un totale di 790.126 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di età 70-79 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi L'oro è un buon investimento? Ci sono questi eventi macro, questi eventi esogeni come l'anno scorso con la COVID e le questioni ... sfidando lo status dell'oro nell'economia di oggi. Tuttavia, se riusciranno effettivamente a ...

Covid oggi Veneto, 316 contagi e due morti: bollettino 26 settembre I dati della Regione Sono 316 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 26 settembre 2021, secondo numeri e dati covid nel bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore si registrano due decessi. Eseguiti 11.135 tamponi molecolare e 32.372 test antigenici. Le ...

Covid, news. I chirurghi: nel 2020 rinviati 400mila interventi a causa del Covid. DIRETTA Sky Tg24 In mille a ballare: chiusa area pubblica Roma Più di 200 le attività commerciali e pubblici esercizi controllati, con le principali sanzioni elevate per somministrazione abusiva o vendita di alcolici oltre l’orario consentito ...

Coronavirus: in Toscana prosegue il calo dei contagi e dei ricoveri Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 10.182 casi x100.000 abitanti, Pistoia con 9.130, Pisa con 7.944, la più bassa Grosseto con 5.034. I ricoverati sono 321 (16 in meno rispet ...

