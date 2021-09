Covid | oggi 3 099 casi e 44 morti | il bollettino del 26 settembre 2021

Advertising

SkyTG24 : In Norvegia da oggi sarà possibile stringersi la mano, i locali notturni potranno riaprire e i ristoranti tornare a… - robersperanza : Le farmacie sono un presidio sul territorio imprescindibile per il SSN. Lo stanno dimostrando anche nella lotta al… - Adnkronos : #ISS, Brusaferro: “Curva pandemica Covid decresce tranne sotto i 9 anni”. - wilvis1970 : @juancar80 @HoaraBorselli I morti vanno rispettati tutti! Perché continuano a vendere sigarette? Che oltre a preved… - linetta53 : @Cartabellotta mattanza continua -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Numeri e datiin Campania Sono 282 i contagi da coronavirus in Campania, 26 settembre 2021, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati altri 2 morti. I nuovi contagi sono stati individuati su 18.048 tamponi. In Campania sono 18 i pazienti ...Dati e numeridell'Emilia Romagna Sono 340 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna, 26 settembre 2021, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Si registra un morto. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 25.931 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.Di seguito i dati Covid e il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi, domenica 26 settembre, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Sicilian ...Parla il ceo della Wpp, a Milano per il nuovo campus, nel vecchio stabilimento Richard Ginori sui Navigli, nuova casa comune per le 35 società del ...