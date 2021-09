Covid, occupazione terapie intensive e reparti ordinari: la situazione nelle regioni. DATI (Di domenica 26 settembre 2021) In base ai nuovi criteri per il passaggio alla zona gialla, la Sicilia è al 14,2% di posti letto occupati nei reparti non critici (soglia al 15%), mentre la provincia autonoma di Bolzano con il 10% è al dato limite per quanto riguarda la rianimazione. Il bollettino quotidiano del 25 settembre registra 3.525 nuovi casi, rilevati su 357.491 tamponi giornalieri (1%) Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 settembre 2021) In base ai nuovi criteri per il passaggio alla zona gialla, la Sicilia è al 14,2% di posti letto occupati neinon critici (soglia al 15%), mentre la provincia autonoma di Bolzano con il 10% è al dato limite per quanto riguarda la rianimazione. Il bollettino quotidiano del 25 settembre registra 3.525 nuovi casi, rilevati su 357.491 tamponi giornalieri (1%)

Advertising

McmLeonardo : @FBiasin Anche a Milano i ristoratori, già rientrati tutti da tempo delle perdite Covid, continuano ad occupare le… - Marilenapas : RT @SkyTG24: Covid, occupazione terapie intensive e reparti ordinari: la situazione nelle regioni. DATI - romi_andrio : RT @_happycactus_: Spendo più io per l'affitto del mio studio che un concessionario per l'occupazione di una intera spiaggia. In certe zone… - statodelsud : Covid, occupazione terapie intensive e reparti ordinari: la situazione nelle regioni. DATI - Pino__Merola : Covid, occupazione terapie intensive e reparti ordinari: la situazione nelle regioni. DATI -