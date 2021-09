Covid, news. Bollettino: 3.099 contagi e 44 decessi. Tasso di positività all'1,1% (Di lunedì 27 settembre 2021) Processati 276.211 tamponi. Lieve aumento delle terapie intensive (+2), in calo i ricoveri ordinari (-62). Oggi decisione su riduzione quarantena che potrebbe riguardare solo il compagno di banco in caso di positività e l'aumento della capienza per gli eventi e gli spettacoli (stadi, concerti, cinema e teatri) Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 settembre 2021) Processati 276.211 tamponi. Lieve aumento delle terapie intensive (+2), in calo i ricoveri ordinari (-62). Oggi decisione su riduzione quarantena che potrebbe riguardare solo il compagno di banco in caso die l'aumento della capienza per gli eventi e gli spettacoli (stadi, concerti, cinema e teatri)

