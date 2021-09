Covid | news Bollettino | 3 099 contagi e 44 decessi Tasso di positività all' 1 | 1% DIRETTA

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 26 settembre 2021) Processati 276.211 tamponi. Lieve aumento delle terapie intensive (+2), in calo i ricoveri ordinari (-62). Domani decisione su riduzione quarantena che potrebbe riguardare solo il compagno di banco in caso die l'aumento della capienza per gli eventi e gli spettacoli (stadi, concerti, cinema e teatri). Via libera del Cts alla terza dose di vaccino per gli over 80, per gli ospiti delle Rsa e per i sanitari più esposti alo. Rinviato l'allargamento al resto del personale