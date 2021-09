Covid Lazio | bollettino oggi 26 settembre | 272 nuovi casi positivi - 34 e 6 morti +4 A Roma città 126 contagi

(Di domenica 26 settembre 2021), ildi26. Su 6.948 tamponi molecolari e 10.355 tamponi antigenici per un totale di 17.303 tamponi, si registrano 272( - 34), 6(+4), ...

, il bollettino di oggi 26 settembre. Su 6.948 tamponi molecolari e 10.355 tamponi antigenici per un totale di 17.303 tamponi, si registrano 272 nuovi casi positivi ( - 34), 6 morti (+4), ...Terza dose : già vaccinati oltre 6mila cittadini nel. On - line pagina prenotazione dose ... il giovane medico deceduto a causa del, i cui funerali si sono svolti ieri ad Albano Laziale.