Covid, lavoro e Green pass. Dalle categorie più contagiate agli esentati: il focus (Di domenica 26 settembre 2021) Sono 180mila i lavoratori contagiati da inizio pandemia, oltre 3mila negli ultimi 2 mesi, secondo i dati dell'Inail. Proprio per prevenire l'aumento dei casi, dal 15 ottobre il governo ha reso ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 settembre 2021) Sono 180mila i lavoratori contagiati da inizio pandemia, oltre 3mila negli ultimi 2 mesi, secondo i dati dell'Inail. Proprio per prevenire l'aumento dei casi, dal 15 ottobre il governo ha reso ...

Advertising

repubblica : Lavoro agile, gaffe social della Pa: 'Covid alibi per non fare nulla'. Contro Brunetta pure la ministra Dadone [di… - F_Boccia : #Europa, lavoro, scuola e sanità pubblica, ambiente, solidarietà, lotta alle diseguaglianze. Nella società post… - robersperanza : Le farmacie sono un presidio sul territorio imprescindibile per il SSN. Lo stanno dimostrando anche nella lotta al… - Charles96432447 : RT @ChanceGardiner: UK: Più positivi tra VACClNATl che tra non VACClNATl oltre i 40 anni anche in proporzione alla popolazione. Il Green… - Matzshrd : RT @ChanceGardiner: UK: Più positivi tra VACClNATl che tra non VACClNATl oltre i 40 anni anche in proporzione alla popolazione. Il Green… -