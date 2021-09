Covid, lavoro e Green pass. Dalle categorie più contagiate agli esentati: il focus (Di lunedì 27 settembre 2021) Sono 180mila i lavoratori contagiati da inizio pandemia, oltre 3mila negli ultimi 2 mesi, secondo i dati dell’Inail. Proprio per prevenire l'aumento dei casi, dal 15 ottobre il governo ha reso obbligatorio il Green pass sul luogo di lavoro. Ci sono però alcune categorie che ne sono esenti. Ecco tutto quello che c’è da sapere. (Approfondimento a cura di Giorgia Fenaroli) Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 settembre 2021) Sono 180mila i lavoratori contagiati da inizio pandemia, oltre 3mila negli ultimi 2 mesi, secondo i dati dell’Inail. Proprio per prevenire l'aumento dei casi, dal 15 ottobre il governo ha reso obbligatorio ilsul luogo di. Ci sono però alcuneche ne sono esenti. Ecco tutto quello che c’è da sapere. (Approfondimento a cura di Giorgia Fenaroli)

