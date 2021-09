Covid | il bollettino di oggi 26 settembre

(Di domenica 26 settembre 2021) Coronavirus Italia, ildi26: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.coronavirus: la situazionein ItaliaIldi: 3.099 contagi, 44 morti, 3.385 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 276.221 tamponi analizzati, il tasso di positività è in rialzo e si assestaal 1,1% (+0,1%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese segnano un +2, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un -62 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> Green Pass, artigiani e piccole ...

Italia, ildi oggi 26 settembre 2021 : nelle ultime 24 ore s ono 3.099 i positivi ai test individuati, secondo i dati del ministero della Salute. Sono invece 44 i morti in un giorno. ......si legge che la PA Bolzano comunica che 'il decesso segnalato in data odierna risale a gennaio 2021 ed è stato rilevato a seguito di riconteggio'. Le vittime approfondimento Vaccino: ...Tre le vittime 17:35Nata senza olfatto, a 24 anni sente gli odori 17:35Coronavirus, il bollettino: la Sicilia torna prima in ... dopo lo stop imposto dal Covid torna la "Domenica Favorita" 16:09Calcio ...Il presidente De Luca ha pubblicato il bollettino relativo all’epidemia da Coronavirus in Campania con i dati delle ultime 24 ore. Di seguito il bollettino ufficiale: ...