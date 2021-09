Covid e uffici pubblici, se il virus diventa un alibi per lavorare male (Di domenica 26 settembre 2021) commenta Da una situazione di emergenza a un alibi per non svolgere correttamente il proprio lavoro. Così il virus potrebbe aver cambiato le cose, almeno negli uffici pubblici. Il Giornale d'Italia ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 settembre 2021) commenta Da una situazione di emergenza a unper non svolgere correttamente il proprio lavoro. Così ilpotrebbe aver cambiato le cose, almeno negli. Il Giornale d'Italia ha ...

Advertising

barbara15966503 : @repubblica Beh dai è sempre tutta colpa del Covid !!! Uffici solo su appuntamento, visite rimandate e via - ciuchino66 : @F_Boccia per lei non esiste un governo che emetta provvedimenti non controllabili dal parlamento. Il DPCM di Dragh… - IlGiannon : @faustomamberti @SorrentClaudia @Marian5711 @schnitzlerrr Io apprezzo gli investimenti in tecnologia e informatizz… - LizNeuhoff : Uffici pubblici, Covid come summo alibi per non fare nulla: finte aperture al pubblico e interruzione del servizio… - Giornaleditalia : Uffici pubblici, Covid come summo alibi per non fare nulla: finte aperture al pubblico e interruzione del servizio… -