Covid, Brusaferro: nessun rinvio terza dose (Di domenica 26 settembre 2021) La dovranno fare tutti gli operatori sanitari, precisa il Comitato Tecnio Scientifico, non più solo i più esposti al contagio. Lo chiede anche l'Ordine dei medici. In base all'andamento della curva (... Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 settembre 2021) La dovranno fare tutti gli operatori sanitari, precisa il Comitato Tecnio Scientifico, non più solo i più esposti al contagio. Lo chiede anche l'Ordine dei medici. In base all'andamento della curva (...

Advertising

Agenzia_Ansa : Per la terza dose di vaccino Covid 'non sono previsti rinvii per gli operatori sanitari': lo dichiara Silvio Brusaf… - Adnkronos : #ISS, Brusaferro: “Curva pandemica Covid decresce tranne sotto i 9 anni”. - MatteoDiLallo : RT @GiovaQuez: Brusaferro porta un po' di chiarezza come portavoce Cts: 'La somministrazione di un’ulteriore dose di vaccino viene indicata… - IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: Per la terza dose di vaccino Covid 'non sono previsti rinvii per gli operatori sanitari': lo dichiara Silvio Brusaferro,… - Roxy19794 : RT @ImolaOggi: Vaccino Covid, Brusaferro: terza dose per gli operatori sanitari, nessun rinvio (e chi rifiuta la terza inoculazione sarà co… -