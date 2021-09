Covid: a Bergamo 21 nuovi positivi sui 304 della Lombardia (Di domenica 26 settembre 2021) Sono 21 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 304 in Lombardia a fronte di 54.810 tamponi secondo i dati diffusi domenica 26 settembre. Nelle ultime 24 ore, inoltre, ci sono stati 10 decessi. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 379 di cui 61 in terapia intensiva. Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 110, Brescia 35, Varese 7, Monza e Brianza 31, Como 27, Bergamo 21, Pavia 14, Mantova 7, Cremona 12, Lecco 9, Lodi 11, Sondrio 5. Leggi su bergamonews (Di domenica 26 settembre 2021) Sono 21 ial-19 in provincia di, 304 ina fronte di 54.810 tamponi secondo i dati diffusi domenica 26 settembre. Nelle ultime 24 ore, inoltre, ci sono stati 10 decessi. Le persone ricoverate con sintomi, in, sono 379 di cui 61 in terapia intensiva. Questi icasi suddivisi per provincia: Milano 110, Brescia 35, Varese 7, Monza e Brianza 31, Como 27,21, Pavia 14, Mantova 7, Cremona 12, Lecco 9, Lodi 11, Sondrio 5.

