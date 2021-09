Covid | 3099 nuovi casi e 44 decessi nelle ultime 24 ore

(Di domenica 26 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 3.099 idi Coronavirus in Italia (ieri 3.525) a fronte di 276.221 tamponi effettuati su un totale di 91.398.852 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi.24 ore sono stati 44 i(ieri 50), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 130.697. Con quelli di oggi diventano 4.660.314 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 102.244 (-330), 98.326 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 3.435 di cui 483 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 4.427.373 con un incremento di 3.385 unità24 ore.La regione con il maggior ...

PUGLIA - Sono 139 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 26 settembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Si registra un morto. Sono 61 i positivi nella provincia di ...La situazione in Italia di domenica 26 settembre Nell'ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, a oggi, domenica 26 se ...ROMA - Nelle ultime 24 ore sono 3.099 i positivi individuati ai test Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.525. Sono invece 44 le vittime in un giorno (ieri erano state ...