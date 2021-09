Covid | 3 099 nuovi casi e 44 morti nelle ultime 24 ore Il tasso di positività all' 1 | 1%

Leggi su agi

(Di domenica 26 settembre 2021) AGI - Oggi in Italia 3.099, in calo rispetto a ieri quando si erano attestati a 3.525. Giù anche i decessi: 44 in luogo dei 50 del giorno prima. Sostanzialmente stabile ildi: con 276.221 tamponi (ieri erano stati 357.491) si attesta all'1,1% a fronte dell'1% di ieri. Il totale dei decessi ammonta a 130.697, itotali sono 4.660.314. Gli attuali positivi 102.244, in calo di 330. I guariti 4.427.373, +3.385 La Sicilia è la regione con più, 422; seguono l'Emilia Romagna, 340; il Veneto, 316; la Lombardia, 304; la Campania 282 e il Lazio 272. I ricoverati con sintomi sono 3.435, 62 in meno di ieri, di cui 483 (+2) in terapia intensiva, 22 gli ingressi del giorno.