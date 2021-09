Covid-19, in Italia via libera del Cts alla terza dose di vaccino: chi deve farla (Di domenica 26 settembre 2021) Roma – Mentre l’Italia registra un aumento significativo delle prime dosi di vaccino anti-Covid, dal Cts arriva il via libera alla terza dose per gli ottantenni, i residenti nelle Rsa e il personale sanitario più fragile per età o patologie pregresse. Scende intanto all’1% il tasso di positività con 3.525 nuovi contagi registrati ieri, 50 i decessi. In calo i ricoveri ordinari (-56) e le terapie intensive (-8). In agenda per domani le decisioni sulla riduzione della quarantena nelle scuole (solo al compagno di banco in caso di positività) e sull’aumento della capienza per gli eventi e gli spettacoli (stadi, concerti, cinema e teatri). Prorogata intanto fino al 30 novembre 2021 della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 settembre 2021) Roma – Mentre l’registra un aumento significativo delle prime dosi dianti-, dal Cts arriva il viaper gli ottantenni, i residenti nelle Rsa e il personale sanitario più fragile per età o patologie pregresse. Scende intanto all’1% il tasso di positività con 3.525 nuovi contagi registrati ieri, 50 i decessi. In calo i ricoveri ordinari (-56) e le terapie intensive (-8). In agenda per domani le decisioni sulla riduzione della quarantena nelle scuole (solo al compagno di banco in caso di positività) e sull’aumento della capienza per gli eventi e gli spettacoli (stadi, concerti, cinema e teatri). Prorogata intanto fino al 30 novembre 2021 della validità delle certificazioni di esenzionevaccinazione ...

Advertising

Adnkronos : #ISS, Brusaferro: “Curva pandemica Covid decresce tranne sotto i 9 anni”. - luigidimaio : All’Assemblea Generale dell’Onu l’Italia sta svolgendo un ruolo di primo piano su dossier importanti come Afghanist… - CarloVerdelli : I Paesi Poveri si chiamano così, tra l’altro, perché si muore presto e di tutto, Covid compreso. Ora l’Occidente, I… - DavideOberta : RT @OrtigiaP: DOVRETE RECEDERE..SOSPENDETE MEDICI BRAVI CHE CURANO SOLO PERCHE'NON SI PIEGANO AD UN SIERO DI CUI NON SI CONOSCONO EFFETTI C… - EureosCriss : RT @OrtigiaP: DOVRETE RECEDERE..SOSPENDETE MEDICI BRAVI CHE CURANO SOLO PERCHE'NON SI PIEGANO AD UN SIERO DI CUI NON SI CONOSCONO EFFETTI C… -