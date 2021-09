Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 settembre: 3.099 nuovi casi, i morti sono 44 (Di domenica 26 settembre 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 3.099 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 3.525. Diminuiscono i tamponi effettuati: 276.221, contro i 357.491 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'1,1% (ieri era all'1%). sono 44 i morti, 2 i posti letto in più occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 26 settembre (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Sicilia con 422. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 483, con 22 ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 settembre 2021) Nelle ultime 24 orestati 3.099 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 3.525. Diminuiscono i tamponi effettuati: 276.221, contro i 357.491 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'1,1% (ieri era all'1%).44 i, 2 i posti letto in più occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 26(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la Sicilia con 422. I pazienti ricoverati in terapia intensivain totale 483, con 22 ...

Advertising

sole24ore : ?? #Coronavirus, continua a calare il numero dei nuovi #casi giornalieri in Italia. Ieri i test positivi sono stati… - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Medici Roma: “Terza dose sanitari prima possibile o rischio stop reparti”… - Corriere : Figliuolo: «Grazie al green pass prenotazioni per vaccinarsi aumentate fino al 40%» - repubblica : RT @eziomauro: Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 26 settembre, contagiati e morti in calo: 3099 positivi e 44 vittime - StraNotizie : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 26 settembre, contagiati e morti in calo: 3099 positivi e 44 vittime -