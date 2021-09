Coronavirus | il bollettino di oggi domenica 26 settembre 2021 | nuovi casi e morti L' epidemia sta frenando

Advertising

ladyonorato : Il rettile invece non sa leggere. Io leggo “STIME”, voi? - Trmtv : Emergenza coronavirus Puglia, bollettino 26 Settembre 2021 - Antipeppe : @539th Puglia 139 vs 164 -5 ricoveri uti stabili +1 decesso - qn_lanazione : Covid Toscana, il bollettino del #26settembre: ricoveri giù, crolla il tasso di positività - NoName06430673 : @Sandro69920174 @auguccionia4 @azangrillo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

L'ultimoCovid sulla provincia di Ragusa, non riporta nessun nuovo decesso di persona positiva al ...a 357 il numero di persone residenti in provincia e risultate positive al...Anche oggi, domenica 26 settembre 2021, si rinnova l'appuntamento con ilLombardia , che, per mezzo dei dati forniti dal Governo (nei fine settimana vengono comunicati direttamente da Roma e non dal Pirellone, ndr), permetterà all'intera popolazione ...I dati della Regione indicano 16 ricoveri in meno rispetto a ieri. La maggior parte dei nuovi positivi tra Firenze, Prato e Pistoia ...Diminuisce il numero dei nuovi casi registrati in Toscana, resta pressoché stabile il tasso di positività mentre cala lievemente la percentuale sulle prime diagnosi. Questo è quanto emerge dal bollett ...