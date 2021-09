Coronavirus | curva pandemica in costante miglioramento Terza dose | terza dose “niente rinvii per operatori sanitari”

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 26 settembre 2021) La situazione epidemiologica sul Covid-19 è inlieve. Sostanzialmente stabili le terapie intensive, nuovo calo dei ricoveri. In cifre, secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore, sono 3.099 i nuovi contagi da Sars-Cov-2 in Italia, che portano il totale a 4.660.314 da inizio pandemia. Le persone che hanno perso la vita sono 44 per un totale di 130.697 vittime. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 276.221.Scarica l'odierno bollettinoIl tasso di positività sale a 1,12 per cento. Ieri erano 3.525 i nuovi casi e 50 i morti, con un tasso di positività appena sotto l'1% (0,99%). I guariti nelle ultime 24 ore sono 3.385, in totale 4.427.373. Le persone attualmente positive al Sars-Cov-2 sono 102.244 (-330), di queste 3.435 sono ricoverate in ospedale (-62 rispetto a ieri, quando erano 3497), in ...