Coraggiosa presa di posizione dei vescovi contro un certo male

(Di domenica 26 settembre 2021) Dire no alla mafia equivale a dire sì al Vangelo: i due mondi sono assolutamente incompatibili. Un concetto scontato solo in apparenza. Linee-guida per contrastare la ‘ndrangheta: ecco quanto suggerito alle diocesi e alle parrocchie. Una sfida ai comandamenti, tre in particolare Il documento è stato redatto daidella Conferenza Episcopale Calabra, che L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

SkyWalkerIIX : @ladyonorato Carissima @ladyonorato mi congratulo con lei per la coraggiosa presa di posizione, la Verità e il cora… -

Ultime Notizie dalla rete : Coraggiosa presa

AdHoc News

C'è però la voce narrante di Tonino Benelli (da tanti articoli di giornali: in quegli anni ... Fiction in costume,, ben allestita da scenografi e costumisti. La vita Il doc ruota ...La sua famiglia èe valorosa, ma Leif ha dei problemi con il padre Erik il Rosso . Al ... Alla regia del primo episodio ci sarà Niels Arden Oplev , mentre dietro la macchina daci ...Gentile direttore, sono felice di poter dire che ancora si incontrano persone oneste e coraggiose. Mi riferisco al furto della bicicletta di mio figlio (nuova fiammante, regalo dei suoi amici per la C ...Parlando con una concorrente de La Fazenda, Dayane Mello ha confidato di essere alla ricerca della felicità da tempo: 'Non posso mollare' ...