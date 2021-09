Convocati Venezia per il Torino: tre assenti, c’è Ampadu (Di domenica 26 settembre 2021) Il Venezia ha diramato la lista dei Convocati per il match di Serie A contro il Torino: tre assenti per Zanetti, recuperato Ampadu Il Venezia ha diramato la lista dei Convocati per il match di Serie A contro il Torino. assenti Haps, Sigurdsson e Lezzerini, ci sono Ampadu e Fiordilino. Portieri: Nils Arvidsson, Niki Mäenpää, Filippo Neri. Difensori: Ethan Ampadu, Pietro Ceccaroni, Mattia Caldara, Tyronne Ebuehi, Pasquale Mazzocchi, Marco Modolo, Cristian Molinaro, David Schnegg, Michael Svoboda. Centrocampisti: Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Domen ?rnigoj, Luca Fiordilino, Daan Heymans, Sofian Kiyine, Dor Peretz, Tanner Tessmann, Antonio Junior Vacca. Attaccanti: Mattia Aramu, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021) Ilha diramato la lista deiper il match di Serie A contro il: treper Zanetti, recuperatoIlha diramato la lista deiper il match di Serie A contro ilHaps, Sigurdsson e Lezzerini, ci sonoe Fiordilino. Portieri: Nils Arvidsson, Niki Mäenpää, Filippo Neri. Difensori: Ethan, Pietro Ceccaroni, Mattia Caldara, Tyronne Ebuehi, Pasquale Mazzocchi, Marco Modolo, Cristian Molinaro, David Schnegg, Michael Svoboda. Centrocampisti: Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Domen ?rnigoj, Luca Fiordilino, Daan Heymans, Sofian Kiyine, Dor Peretz, Tanner Tessmann, Antonio Junior Vacca. Attaccanti: Mattia Aramu, ...

