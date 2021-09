Conte, disastro in campagna elettorale: guardate bene il Lato B della statua. "Inaccettabile", travolto a sinistra | Foto (Di domenica 26 settembre 2021) Giuseppe Conte ieri 25 settembre era a Sapri, nel Salernitano, in occasione della cerimonia di svelamento della nuova statua della Spigolatrice. Una statua che per le sue fattezza ha creato una marea di polemiche. La lavoratrice dei campi infatti "si mostra con un abito succinto, trasparente e con un atteggiamento provocante e lascivo suggerendo di guardarle il bel sedere in mostra, tondo e perfetto, nel caso qualcuno non lo avesse notato", commenta "inorridita Manuela Repetti, ex senatrice del Gruppo Misto nel suo blog sull'Huffingtonpost. "Ovviamente dopo il sedere, il mio occhio è finito sui partecipanti: c'era chi sembrava quasi imbarazzato, almeno spero... chi sembrava fosse rapito dalle curve marmoree della statua (e non gli si può fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Giuseppeieri 25 settembre era a Sapri, nel Salernitano, in occasionecerimonia di svelamentonuovaSpigolatrice. Unache per le sue fattezza ha creato una marea di polemiche. La lavoratrice dei campi infatti "si mostra con un abito succinto, trasparente e con un atteggiamento provocante e lascivo suggerendo di guardarle il bel sedere in mostra, tondo e perfetto, nel caso qualcuno non lo avesse notato", commenta "inorridita Manuela Repetti, ex senatrice del Gruppo Misto nel suo blog sull'Huffingtonpost. "Ovviamente dopo il sedere, il mio occhio è finito sui partecipanti: c'era chi sembrava quasi imbarazzato, almeno spero... chi sembrava fosse rapito dalle curve marmoree(e non gli si può fare ...

Advertising

Max18362869 : @SAmmiraglio @FabioFZ3 Appunto! E visto che la tournée di Conte non è stata, poi, un disastro, ho paura che anche a… - CuginoPaolo : RT @aciapparoni: Leggo da + giorni che molti dicono che bisogna per forza arrivare a scadenza della legislatura prima di votare. Sennò, un… - CaioGCM : RT @aciapparoni: Leggo da + giorni che molti dicono che bisogna per forza arrivare a scadenza della legislatura prima di votare. Sennò, un… - sciantokescia : RT @aciapparoni: Leggo da + giorni che molti dicono che bisogna per forza arrivare a scadenza della legislatura prima di votare. Sennò, un… - Marjan31132147 : @GiuseppeConteIT Povera mentecata, curati. Conte ha le responsabilità per la pessima gestione della pandemia, per l… -