Concorsi docenti, in Trentino approvato bando assunzioni, abilitazione per chi ottiene 35/50 alla prova: ecco i requisiti (Di domenica 26 settembre 2021) approvato il 24 settembre dalla Giunta provinciale di Trento il bando quadro attuativo della norma approvata dal Consiglio provinciale con la legge di stabilità 16/2020. Una norma con una doppia finalità, di stabilizzazione e di abilitazione, mediante la quale la Provincia autonoma di Trento potrà conferire al personale docente della scuola secondaria il titolo di abilitazione all'insegnamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 settembre 2021)il 24 settembre dGiunta provinciale di Trento ilquadro attuativo della norma apta dal Consiglio provinciale con la legge di stabilità 16/2020. Una norma con una doppia finalità, di stabilizzazione e di, mediante la quale la Provincia autonoma di Trento potrà conferire al personale docente della scuola secondaria il titolo diall'insegnamento. L'articolo .

