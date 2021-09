Comunali | Solombrino | “Il ‘sistemone’ travolgerà Napoli | i candidati si sveglino”

(Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Oggi il ministro dello sviluppo economico, il padano Giorgetti è stato chiaro: “Il nord è il Nord“. Il presidente dei 5 Stelle oggi al governo con la destra, col centro e con la sinistra, lo stesso Giuseppe Conte che ieri ha promesso i soldi pubblici (non suoi, i nostri) a Milano, lo è stato ancor di più: PNRR:il governo ha degli obiettivi che non possono essere compromessi rispetto al risultato elettorale, dice. E isindaco di? Delle due l’una: o sono politicamente compromessi col “sistemone” antimeridionalista, oppure, presi della campagna elettorale del ‘chi sono io e chi sei tu’, se la dormono“. Lo afferma Rossella, candidata sindaco didel Movimento 24 Agosto – Equità Territoriale “In altre parole – spiega – il saccheggio del ...

Per, "la classe politica scesa in campo in queste amministrative napoletane ha completamente dimenticato il significato dello spirito di servizio e il valore della res publica: a ...Napoli, Maresca perde il ricorso: fuori Lega, Movimento Animalista e due civiche In basso a sinistra Rosselladel movimento 24 agosto - Equità territoriale.