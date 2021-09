Comunali | Meloni | A Bologna partita aperta

(Di domenica 26 settembre 2021) 'Non guardiamo i sondaggi quando ci premiano e neanche quando dicono altro. Quello che conta è il risultato nelle urne. Di sicuro c'è che in tutte le rilevazioni di queste settimane un numero ...

A dirlo, in un'intervista a QN - Resto del Carlino, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, a una settimana dal voto....in campo di Matteo Salvini (due volte sotto i portici) e di Giorgiaserve più per affermare la leadership nel centrodestra che provare ad arginare Lepore. Gli altri candidati alledi ..."Non guardiamo i sondaggi quando ci premiano e neanche quando dicono altro. Quello che conta è il risultato nelle urne. Di sicuro c'è che in tutte le rilevazioni di queste settimane un numero signific ...Il tribuno fece campagna elettorale per l’ex ministro distribuendo «santini» nel suo palazzo e in quello dello studio legale dove lavora ...