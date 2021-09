Comunali, Manfredi: rimettere Napoli al centro delle politiche nazionali ed europee (Di domenica 26 settembre 2021) “Penso che Napoli abbia grande bisogno di lavoro, di sviluppo ma anche di inclusione sociale. Tutti ora si sono resi conto che dobbiamo lavorare nella stessa direzione per creare opportunità che salvaguardino i diritti costituzionali dei cittadini, migliorare la qualità della vita e finalmente rimettere Napoli al centro delle politiche nazionali ed europee”. Ne è convinto il candidato sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha accompagnato il leader del M5s Giuseppe Conte in un tour nella periferia orientale del capoluogo, tra i quartieri di Barra e Ponticelli. “Questa consapevolezza dei cittadini – ha spiegato Manfredi – credo sia la grande forza. Noi oggi abbiamo bisogno di un grande impegno ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 settembre 2021) “Penso cheabbia grande bisogno di lavoro, di sviluppo ma anche di inclusione sociale. Tutti ora si sono resi conto che dobbiamo lavorare nella stessa direzione per creare opportunità che salvaguardino i diritti costituzionali dei cittadini, migliorare la qualità della vita e finalmentealed”. Ne è convinto il candidato sindaco diGaetano, che ha accompagnato il leader del M5s Giuseppe Conte in un tour nella periferia orientale del capoluogo, tra i quartieri di Barra e Ponticelli. “Questa consapevolezza dei cittadini – ha spiegato– credo sia la grande forza. Noi oggi abbiamo bisogno di un grande impegno ...

