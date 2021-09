Comunali, Giorgia Meloni a Bologna per Battistini, Piazza Galvani gremita: segui la diretta (Di domenica 26 settembre 2021) A una settimana dal voto, dopo i trionfali comizi di sabato scorso in Piazza del popolo a Roma a sostegno del candidato sindaco per la capitale, Enrico Michetti. E quello di ieri in Piazza Duomo a Milano, per Luca Bernardo. Oggi Giorgia Meloni sale sul palco di Bologna per partecipare all’incontro pubblico per sostenere il candidato sindaco del centrodestra: Fabio Battistini. E dove, a partire dalle 11, incontrerà i cittadini in Piazza Galvani (la diretta). Perché, come ha dichiarato la leader di Fratelli d’Italia in un’intervista a QN-Resto del Carlino, «non guardiamo i sondaggi quando ci premiano. E neanche quando dicono altro. Quello che conta è il risultato nelle urne. Di sicuro c’è che in tutte le rilevazioni di queste settimane ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 26 settembre 2021) A una settimana dal voto, dopo i trionfali comizi di sabato scorso indel popolo a Roma a sostegno del candidato sindaco per la capitale, Enrico Michetti. E quello di ieri inDuomo a Milano, per Luca Bernardo. Oggisale sul palco diper partecipare all’incontro pubblico per sostenere il candidato sindaco del centrodestra: Fabio. E dove, a partire dalle 11, incontrerà i cittadini in(la). Perché, come ha dichiarato la leader di Fratelli d’Italia in un’intervista a QN-Resto del Carlino, «non guardiamo i sondaggi quando ci premiano. E neanche quando dicono altro. Quello che conta è il risultato nelle urne. Di sicuro c’è che in tutte le rilevazioni di queste settimane ...

