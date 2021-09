Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro rivelano il sesso del bambino | ecco come

(Di domenica 26 settembre 2021) Felicità e gioia in casa: i due diventeranno presto genitori e sui social hanno rivelato ildeldiventeranno presto genitori. La loro storia d’amore è nata sotto i riflettori. I due si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip e, da allora, non solo sono stati inseparabili ma hanno anche condiviso l’evoluzione della loro storia d’amore con le rispettive followers. Un amore profondo e smisurato tra i due che passo dopo passo hanno deciso di vivere insieme e di mettere su famiglia. Qualche mese fa, infatti, l’annuncio dell’arrivo di un bebè a suggellare l’unione forte. Nelle scorse ore,ha fatto sapere quale è il ...

...splendido fiocco azzurro che a breve verrà appeso davanti alla porta di casa Ciavarro -. ... e sarà proprio un maschietto ! Pernon è la prima gravidanza, è già mamma di Nina, una bimba ...e Paolo Ciavarro saranno presto genitori. Entrata nel quinto mese di gravidanza, all'inizio del 2022 la showgirl dovrebbe partorire il primo figlio concepito con il compagno ...Felicità e gioia in casa Ciavarro - Incorvaia: i due diventeranno presto genitori e sui social hanno rivelato il sesso del bambino ...La coppia nata all'interno del Grande Fratello è pronta a fare uno dei passi più importanti della loro storia: diventare genitori, e per i due è in arrivo un bel maschietto!