Classifica Mondiale costruttori F1 2021: Mercedes a +33 su Red Bull, Ferrari quarta (Di domenica 26 settembre 2021) Classifica Mondiale costruttori F1 2021 1 Mercedes 397.5 2 RED Bull RACING HONDA 364.5 3 MCLAREN Mercedes 2344 Ferrari 216.5 5 ALPINE RENAULT 103 6 ALPHATAURI HONDA 84 7 ASTON MARTIN Mercedes 59 8 WILLIAMS Mercedes 23 9 ALFA ROMEO RACING Ferrari 7 10 HAAS Ferrari 0 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021)F1397.5 2 REDRACING HONDA 364.5 3 MCLAREN2344216.5 5 ALPINE RENAULT 103 6 ALPHATAURI HONDA 84 7 ASTON MARTIN59 8 WILLIAMS23 9 ALFA ROMEO RACING7 10 HAAS0 Foto: LaPresse

