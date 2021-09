Cina, Lavazza punta alle mille caffetterie entro il 2025 (Di domenica 26 settembre 2021) Si espande il network di caffetterie Lavazza in Cina frutto della joint venture siglata ad inizio del 2020 tra Yum China, la più grande società di ristorazione in Cina in termini di vendite totali, ed il Gruppo Lavazza. Si punta ad aprire 1000 store entro il 2025 grazie ad un investimento iniziale di ben 200 milioni di dollari e a rendere Yum China distributore esclusivo di Lavazza nel continente cinese. La joint venture è detenuta da Yum China e Lavazza rispettivamente con una quota del 65% e del 35%. Il primo Flagship store Lavazza a Shanghai è stato inaugurato nell’aprile 2020. Da allora, Lavazza ha continuato a crescere, aprendo oltre 20 store in Cina tra Shanghai, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 settembre 2021) Si espande il network diinfrutto della joint venture siglata ad inizio del 2020 tra Yum China, la più grande società di ristorazione inin termini di vendite totali, ed il Gruppo. Siad aprire 1000 storeilgrazie ad un investimento iniziale di ben 200 milioni di dollari e a rendere Yum China distributore esclusivo dinel continente cinese. La joint venture è detenuta da Yum China erispettivamente con una quota del 65% e del 35%. Il primo Flagship storea Shanghai è stato inaugurato nell’aprile 2020. Da allora,ha continuato a crescere, aprendo oltre 20 store intra Shanghai, ...

